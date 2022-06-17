Adliyeden siren sesleri yükseldi

Törenin ardından adliyede sirenlerin çalmasıyla birlikte deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Bolu'da, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl AFAD Müdürlüğünün organizasyonunda “Adliye AFAD Gönüllüleri” programı hazırlandı. Program çerçevesinde aralarında hakim ve savcıların da olduğu değişik meslek gruplarından 26 kişi teorik ve pratik eğitimler aldı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 26 AFAD gönüllüsü Bolu Adliyesinde düzenlenen törenle yeleklerini giydi.

Törende konuşan Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, "Toplumun afet bilincinin gelişmesi, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışların öğrenilmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması için Cumhuriyet Savcılığı ile İl AFAD Müdürlüğü “Adliye AFAD Gönüllüleri” programı hazırlandı. Bu proje çerçevesinde adliyede çalışan değişik meslek gruplarındaki arkadaşlarımız birinci grup olarak 26 kişi teorik ve pratik eğitim aldılar. İkinci grup 24 kişi de bu programa katılacaklar. Onlarda teorik ve pratik eğitimler alacaklar" dedi.

Törenin ardından kentin en yüksek binalarından birisi olan Bolu Adliyesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Adliye içerisinde sirenlerin çalmasıyla birlikte personeller elleriyle başlarını koruyarak depremin bitmesini bekledi. Sirenlerin susmasıyla birlikte kontrollü şekilde dışarı çıkan personel toplanma alanında çadır kurdu.