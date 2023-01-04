AFAD gönüllüsü din görevlileri sertifikalarına kavuştu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde AFAD gönüllüsü olmak için eğitimleri başarıyla tamamlayan din görevlilerine sertifikaları takdim edildi.

AFAD Bolu İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlere katılan Mudurnu İlçe Müftülüğü din görevlileri için sertifika töreni düzenlendi. Programda konuşan AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş, Türkiye'nin afet bölgesi olduğunu belirterek, "Bunların başında da deprem, sel baskınları, çığ ile kazalar gibi çok farklı afet türleri var. Bunlara hazırlıklı olmamız anlamında gönüllülerin katılımı son derece önemli" dedi. Çavuş, eğitimleri başarıyla tamamlayan din görevlilerini kutlayarak, başarılar diledi. Konuşmaların ardından AFAD gönüllülerine sertifikaları takdim edildi.

Programda, Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Mudurnu Müftüsü Mustafa Yeşilorman ve AFAD Eğitim Şube Müdürü İbrahim Sarıdoğan da hazır bulundu.