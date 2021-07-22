Ağaca çarpan otomobilde sıkışan genç sürücü 1 saatte kurtarıldı

Bolu'da, kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarpan otomobildeki genç sürücü sıkıştığı yerde 1 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Sağlık mahallesi Yelki sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Tekin idaresindeki 34 LJT 88 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak sulama kanalındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücü Tekin'in araçta sıkıştığını ve hareketsiz kaldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekin, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan genç tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.