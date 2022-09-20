İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ahır ve kuruluk yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ahır ve kuruluk tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesi Kürkçüler köyünde Durmuş F.'ye ait ahır ve kurulukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, ahır ve kuruluk kullanılamaz hale geldi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.