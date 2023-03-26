Ahşap ev ve tahıl ambarı çıkan yangında küle döndü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ahşap evde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tahıl ambarına sıçradı. Yangın, başka bir eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, sabaha karşı Karşıköy köyü İdrisler Mahallesi'nde bulunan tek katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Acar'a ait ahşap evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta yer alan Haydar Acar'a ait tahıl ambarına sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, orman personelleri ve köylülerin de desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, 90 yaşındaki Bahriye Acar'ın evine sıçramadan kontrol atına alındı. Ahşap ev ve tahıl ambarı kullanılmaz hale geldi. Yangın neticesinde ise yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.