Bolu'da, Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 2004 yılında Bolu Belediyesi'nin işçi ve memur maaşlarını ödeyemediğini belirterek, istikrar için Bolululardan kendilerine destek olmalarını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Ordulular Derneği'nde üyelerle biraraya geldi.

Belediye bütçesine ve gelirlerine dikkat çeken Metin, “Gelir belli, gider belli. Bir sürü proje ilan ediyoruz. Bu projeler normal belediye geliri ile yapılacak işler değil. Biz neye güveniyoruz? Hükümetimize güveniyoruz. İstikrar için Bolu'da bize destek olun. Bir kuş olarak düşünün hizmeti. O kuşun bir kanadı Recep Tayyip Erdoğan diğer kanadı Bolu. İki kanat iyi bir şekilde çırparsa kuş da hedefine gider ama kanadın biri kırık olursa tek kanatla gideceği yer belli” diye konuştu.

Metin ayrıca, 2004 yılında Bolu Belediyesi'nin personel maaşlarını ödeyemediğini de açıklayarak, “Bizim devraldığımız belediye, memur maaşlarını, işçi maaşlarını ödeyemiyordu. Sanki 15 sene önce kendileri yokmuş gibi bugün çıkıyorlar kendi kendilerine bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Biz, Bolu'nun işini ve aşını arttırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda sanayi ve turizm yatırımlarının önünü açacağız ve 5 yılda Bolu'ya ek 10 bin istihdam sağlayacağız” dedi.

“İstikrar için destek olun”

Belediye bütçesini halktan toplanan vergiler ile belediye hizmetlerinden alınan paraların oluşturduğunu belirten Metin, “Gelir belli, gider belli. Bir sürü proje ilan ediyoruz. Bu projeler normal belediye geliri ile yapılacak işler değil. Biz neye güveniyoruz? Hükümetimize güveniyoruz. 9 ay önce bir tercih de bulundu Türkiye ve yüzde 52 oyla cumhurbaşkanını seçti. Cumhurbaşkanı da kabinesini kurdu, hükümetini kurdu. Meclis'te AK Parti - Milliyetçi Hareket Partisi beraberliği söz konusu ve Allah'a çok şükür de yolumuza o şekilde devam ediyoruz. Güçlü bir hükümet istikrarlı bir hükümettir. İstikrar için Bolu'da bize destek olun” dedi.

“O kuşun bir kanadı Recep Tayyip Erdoğan, diğer kanadı Bolu”

Yerel yönetimler ile merkezi hükümetin uyumunu kuş benzetmesi ile örnekleyen Metin, “Bir kuş olarak düşünün hizmeti. O kuşun bir kanadı Recep Tayyip Erdoğan diğer kanadı Bolu. İki kanat iyi bir şekilde çırparsa kuş da hedefine gider ama kanadın biri kırık olursa tek kanatla gideceği yer belli” diye konuştu.

“Personel ve işçi maaşlarını ödeyemiyorlardı”

2004 yılında CHP'li Bolu Belediyesi'nin personel maaşlarını ödeyemediğini söyleyen Metin, “Bizim devraldığımız belediye, memur maaşlarını, işçi maaşlarını ödeyemiyordu, yarım maaş ödüyordu. 12 maaş içerde ikramiye alacağı vardı işçinin. Yani 2004'te biz kimden devraldık? CHP'den devraldık. CHP'den devraldığımız belediye bu belediye. Sanki 15 sene önce kendileri yokmuş gibi bugün çıkıyorlar kendi kendilerine bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Daha doğrusu vaat dedikleri de hepsi bizim projelerimizden taklit edilerek sizlere aktarılan şeyler” ifadelerini kullandı.

“Bunların hiç hazırlığı yok”

Metin, CHP'nin Başkan adayı Özcan'ı da eleştirerek, “Tam 115 gün konut konuşmadı, baktı konuta müthiş bir talep var, kalktı benim ifadelerimin aynısını kullanarak Bolu'da konut yapacağız dedi. Bir de aynısını kullanıyor utanmadan. Çünkü ürettikleri bir şey yok üretecekleri birşey de yok vatandaşın karşısına çıkacakları bir şey de yok” dedi.

“Eksikleri, hataları görmek ve gereğini yapmak bize aittir”

Makam derdinin olmadığını da söyleyen Metin, “Bizim derdimiz hizmet. Bize şerefli bir görev verilmiş, bu şerefli görevi en iyi şekilde taşıyıp sizlere hizmet etmek en büyük amacımız. Eksiklerimiz var mı? Var tabii ki. Her şey tozpembe değil. Hatalarımız var mı? Var. Yanlışlarımız var mı? Var. Ama şundan emin olun ki bu eksikleri görme, yanlışları görme, hataları görme de bize aittir ve gereğini yapmak da bize aittir. Bu seçimin telafisi yok. Allah'ın izniyle dört buçuk sene seçim olmayacak. O nedenle çok dikkatli bir şekilde yani kırgınlık olabilir, kızgınlık olabilir, dargınlık olabilir. Sizlerden ricamız lütfen bu kırgınlıklarınızı kızgınlıklarınızı, dargınlıklarınızı bir kenara bırakıp sizlerden bu konuda anlayış bekliyoruz. Cumhur ittifakı olarak sizlere layık bir şekilde hizmet edeceğimizden şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.