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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin:

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP’nin adayı Özcan’ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, “Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor” dedi.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'nin adayı Özcan'ın başkan olduğu takdirde belediye çalışanlarını işten çıkarmayacağını belirten noter onaylı beyanname dağıtmasıyla ilgili olarak, “Sözünün eri olmadığı için çalışanlara yazılı belge dağıtıyor” dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, CHP'li Tanju Özcan'ın belediye çalışanlarına işten çıkarılmayacağına dair noter onaylı beyanname dağıtması hakkında konuştu. Metin, Yığılcalılarla buluştuğu toplantıda konuya değinerek, “Adam sözünün eri olmadığı bilindiği için belediye çalışanlarına yazılı belge dağıttı. Tam bir hukuk katliamı. Hiçbir geçerliliği yok o belgenin. Çünkü noter sadece imzayı onaylar, yazıyı onaylamaz. Dolayısıyla şova yönelik işler bunlar” dedi.


Dernek üyeleri ise, Fatih Metin'in sözlerini garanti olarak gördüklerini belirterek, seçimlerde tam destek vereceklerini söylediler.

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