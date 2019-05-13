AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay'dan, CHP'ye ‘çete' tepkisi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, YSK üyelerine yönelik ‘çete' söylemine tepki göstererek, “Orası yüksek yargıçlardan oluşan bir kurul. Kararlarına saygı duymak zorundasınız” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından YSK'nın 7 üyesinin imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına CHP tarafından yapılan eleştirilere ve YSK'nın 7 üyesine ‘çete' nitelendirilmesine AK Parti Bolu İl Başkanı Doğanay tepki gösterdi.

Doğanay, “YSK'nin kararını beğenirsiniz, beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak, bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Eleştirileri YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterip, isimlerini, soy isimlerini söyleyerek, itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Bu konularda yeterli bilgi sahibi olup propagandadan uzak şekilde özellikle de siyasi tarafgirlik içerisinde olmadan değerlendirme yapılması her zaman saygıyla karşılanır ama onun ötesindeki açıklamalar seçim sonuçlarına, demokrasimize, sandığa ve hukuka müdahale olarak algılanır ki onu da saygıyla karşılamamızı kimse beklemesin. Ana muhalefet partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali yönünde oy kullanan 7 YSK üyesini "çete" olarak nitelendirdi. Bunu tasvip etmiyoruz. Çok yanlış bir ifade. Orası yüksek yargıçlardan oluşan bir kurul. İşinize gelen karar verdiği zaman 'saygın' oluyorlar, işinize gelmeyen ya da kabullenmek istemediğiniz bir karar verdiği zaman 'çete' oluyorlar. Bunu reddediyoruz, kınıyoruz. Halka gitmekten, halkın iradesine başvurmaktan bu kadar çekinen bir parti daha ben görmedim” dedi.

İstanbul'da 65 bin Bolulunun yaşadığına dikkat çeken AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Genel Merkezi tarafından oluşturulacak program ve verilecek görevler kapsamında 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da seçim çalışmalarına katılacağını da söyledi.