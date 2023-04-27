Akşemseddin Hazretleri Türbesine yoğun ilgi

Bolu'nun tarih dolu ilçesi Göynük'te bulunan Akşemseddin Hazretleri Türbesi ziyaretçi akınına uğradı.

Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Bizanslılar dönemine ait kalıntıların bulunduğu Göynük, kültür turizmi sevenlerin uğrak noktası oluyor. Tarihi ilçede Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemsettin Hazretleri'nin türbesi de yoğun ilgi görüyor. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan türbede dua eden vatandaşlar, Gazi Süleyman Paşa Cami'de namaz kılarak, çarşı içini ve zafer kulesini gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

Göynük'ün tarih dolu bir ilçe olduğunu söyleyen Recep Sarıdoğan, "Göynük ilçesi hafta içi ve hafta sonu yoğun araç ve insan kalabalığı ile bütünleşti. Türbe ziyaretleri de yapılıyor. Göynük halkı da bu yoğunluktan memnun" dedi.

İstanbul'dan Göynük'e gelen Nazan Acar, "İstanbul'dan geliyoruz. Göynük'ü merak etmiştik. Türbeyi ziyaret ettik, çarşıları gezdik. Güzel bir yer" diye konuştu.

Öte yandan, tarih dolu ilçe dron ile görüntülendi.