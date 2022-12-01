İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alışveriş merkezine gelen vatandaşın 8 bin dolarını çaldılar

Bolu’da bir alışveriş merkezinde vatandaşa ait 8 bin doları çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bolu'da bir alışveriş merkezinde vatandaşa ait 8 bin doları çalan Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezine gelen M.Y., yanında bulunan 8 bin doların çalındığını fark etti. M.Y.'nin şikayeti üzerine


Jandarma Suç Araştırma Timi olaya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin,


yabancı plakalı araçla alışveriş merkezine gelen Gürcistan uyruklu J.G. ve T.G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.