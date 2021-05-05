Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti

Bolu'da alışveriş sonrası evine 20 metre kala fenalaşarak parkta yere düşen adamı hayata döndürmek için sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Kızılay Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yapmak için markete giden Halil Tokgöz (59) isimli vatandaş evine geri döndüğü sırada fenalaştı. Tokgöz dinlenmek için park içerisindeki bankta oturduğu sırada aniden yere düştü. Tokgöz'ün yere düştüğünü ve hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi.

Dakikalarca kalp masajı yaptılar

Olay yerine gelen sağlık ekipleri nefes almadığı görülen Tokgöz'ü hayata döndürebilmek için dakikalarca kalp masajı yaptı. Park içerisinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokgöz tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ambulansta hayati tehlikesi devam eden Tokgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.