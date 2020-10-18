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Alkol aldığı arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Bolu’da birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, gece saatlerinde Alpagutbey Mahallesi Candan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tekçe (30) ve arkadaşı Akın Y. bir süre otomobilde alkol aldıktan sonra, Tekçe arkadaşı Akın Y.'yi evine bırakmak istedi. Akın Y., Alpagutbey Mahallesi'nde bulunan evinin önüne geldiğinde araçtan inmek istemedi. İki arkadaş arasında yaşanan tartışmanın ardından Akın Y.'nin araçtan inmesiyle Tekçe olay yerinden ayrıldı. Akın Y.'nin araçtan inmesinden yaklaşık 15 dakika sonra ikili arasında yaşanan telefon görüşmesi sonrası Tekçe yeniden arkadaşının evinin önüne geldi. Tekçe'nin otomobiline binen Akın Y., kavga ettiği arkadaşını kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Tekçe, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Henüz 10 ay önce evlendiği öğrenilen Tekçe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Arkadaşını öldüren Akın Y. ise, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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