Alkollü araç kullanmaktan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

Bolu'da günübirlik kiralanan evlerde denetim yapan polis ekiplerinin sahte kimlikle yakaladığı hakkında arama kararı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde günübirlik kiralanan evlerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde bir şahsın üzerinde sahte kimlik bulunduğu tespit edildi. Gerçek isminin M.A. olduğu ve alkollü araç kullanmaktan arandığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.