Alkollü sürücü bariyerlere çarptı

Kaza, 00.05 sırlarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda 15 Temmuz Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. İdaresindeki 14 BM 186 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ile bariyerlere çarpan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken polis ekipleri tarafından alkollü olduğu tespit edildi. 2.53 promil alkol çıkan sürücü, ceza işlemlerinin ardından polis merkezine sevk edildi.