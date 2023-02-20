Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı, kaçarken yakalandı

Bolu'da park halindeki araca çarpıp kaçan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalandı. Sürücünün 3.73 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehitler Caddesi'nde Sezgin Ç. idaresindeki 14 GC 066 plakalı otomobil, park halindeki 34 DTM 948 plakalı otomobile çarptı. 34 DTM 948 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle ara sokağa savruldu. Kazanın ardından Sezgin Ç. aracıyla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaşan Sezgin Ç., çarptığı otomobilin sahibi ve çevredekiler tarafından durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisinin yaptığı kontrollerde Sezgin Ç'nin 3.73 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Araçlarda maddi hasar meydanda geldi.