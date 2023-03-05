Amatör maçta olaylar çıktı, polis müdahale etti

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde oynanan Yeniçağaspor-Karabük İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadelesinin ardından olaylar çıktı. Polis ekipleri olayları önlemek için biber gazı ile müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 16. hafta mücadelesinde Yeniçağa İlçe Stadı'nda karı karşıya gelen iki ekip sahadan 2-2'Lik beraberlikle ayrıldı. Yeniçağaspor taraftarları, misafir takım kafilesine saldırmak isteyince olaylar çıktı. Güvenlik güçleri olayları yatıştırmak için biber gazıyla müdahale etti. Karabük İdman Yurdu kafilesi yaşanan gerginliğin ardından Yeniçağa İlçe Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Kulüp başkanı Adem Aydım hukuki sürece başlayacaklarını bildirdi.

Sahada güzel bir futbol olsa da maç sonu için aynı şeyleri söyleyemeyeceğini belirten Başkan Aydım, “Paylaştığımız görüntülerde de görüldüğü üzere emniyet güçleri takımımın yöneticilerine, teknik heyetine ve futbolcularına orantısız güç uygulamıştır. Rakip taraftarları kesinlikle kontrol altına almamakla beraber yöneticilerimize saldırdılar ve vurdular. Akabinde futbolcu Murat Saykal kardeşimize vurdular. Bizim emniyet güçlerinden beklentimiz tampon bölgeyi açmasıydı. Tam aksine soyunma odamızdan çıkan futbolcumuzu darp ettiler. Aynı zamanda takımımızın sosyal medya içeriklerini üreten arkadaşımıza durduk yere biber gazı ile müdahale ettiler” dedi.

Aydım, taraftar yasağı olması sebebiyle misafir takımın taraftarı olmadığını ve orada olanların takımın kafilesi olduğunu vurgularken, “Taraftar yokken bile bu kadar orantısız güç uygulaması çok üzücü. Yeniçağa Emniyeti'ni kınıyoruz. Yargı sürecini başlatacağız” şeklinde konuştu.