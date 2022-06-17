Ameliyat olan öğrenciye hastanede karne töreni

Bolu'da voleybol oynadığı sırada sakatlanan ve menisküs ameliyatı olan öğrenciye karnesi hastanede verildi.

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Selen Çırak, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde voleybol oynadığı sırada düşerek dizinden yaralandı. Öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırılan Çırak, ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Ortopedi Servisinde menisküs ameliyatı oldu. Tedavisi devam ettiği için karnesini alamayan Çırak için tedavi gördüğü hastanede tören düzenlendi. Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sınıf öğretmeni Tuğba Ulusoy, ailesi ve arkadaşlarının katıldığı törende Selen Çırak karnesini Demirkol'dan aldı.

Çırak'a karnesini ve teşekkür belgesini veren Demirkol, "Çok güzel bir karnen var. Sıra dışı bir karne merasimi oldu. İnşallah güzel bir tatil geçirerek yeni döneme hazır halde gelirsin. Sana sevdiklerinle beraber güzel bir tatil diliyoruz” dedi.