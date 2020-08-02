Anız yangını 2 katlı evi kül etti

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde anız yangınından sıçrayan alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesi Köseler köyünde Murat ve Mustafa Erdem'e ait kullanılmayan 2 katlı ahşap evin yakınında bulunan anızda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen anız yangınından çıkan alevler 2 katlı eve sıçradı. Evden dumanların yükseldiğini gören köylüler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.