Apartman bahçesindeki tellere çıkan yılan ekipleri harekete geçirdi

Bolu'da bir apartmanın bahçe duvarının üzerinde bulunan tellere çıkan yılan çevrede tedirginlik oluşturdu. İtfaiye ekipleri tarafından yılan tellerden alınarak, doğal yaşam alanına salındı.

Olay, Bolu'nun Kalıcı Konutlar Mahallesi mevkiinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bahçesinin duvarının üzerinde bulunan tellerde bir vatandaş, yılanın süzüldüğünü gördü. Yılanı görerek panik yaşayan vatandaş, durumu Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tellerde duran yılan, sopa yardımıyla tellerin üzerinden alındı. Güvenli bir şekilde tellerden alınan yılan, ekipler tarafından doğaya salındı.