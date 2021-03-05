Apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen kadın yaralandı

Bolu'da 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan kadın, açık kalan pencereden düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Şengül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3'üncü katında ailesiyle birlikte yaşayan Döndü Güldemir (58) isimli kadın, evin açık kalan penceresinden dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Güldemir'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Güldemir, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri Güldemir'in düştüğü alanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.