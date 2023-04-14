Araca çarpmamak için aniden frene basınca yan yattı: 1 yaralı

Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Atatürk Orman Parkı mevkiinde meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan 14 BY 667 plakalı Kia marka kamyonetin sürücüsü Ahmet Y., trafik ışıklarına yakın bir mesafede önünde aniden frene basan araca çarpmamak için fren yaptı. Ani fren neticesinde kontrolden çıkan kamyonet, yan yattı. 3 kişinin bulunduğu kamyonet içerisinde sürücü Ahmet Y. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kamyonette yolcu olarak bulunan iki kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza sebebiyle kapatılan yolda trafik tek şeritten ve tali yoldan sağlandı. Kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında trafik normal seyrine dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.