İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aracında sahte içki yapımında kullanılan malzeme taşıyan şüpheliye yılbaşı sürprizi

Bolu’da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları aramada 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirdi.

Bolu'da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini artıran polis ekipleri, durdurulan araçta yaptıkları aramada 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla sahte alkol üretiminin engellenebilmesi için çalışmalara başladı. Bu çerçevede ekipler, E.G. (53) idaresindeki aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramalarda, 20 şişe etil alkol ve 209 aroma kiti ele geçirildi. E.G. hakkında işlem başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.