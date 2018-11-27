Arama yapılan otomobilden yüzlerce mermi ve silah çıktı

Bolu'da, arama yapılan otomobilde tabanca ve uzun namlulu silaha ait mermilerle yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a silah ve mermi götürüldüğü ihbarı üzerine TEM Otoyolu üzerinde uygulama noktası oluşturdu.

Uygulamada, şüpheli aracı durduran ekiplerin yaptığı aramada bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 108 adet tabanca mermisi, 60 adet uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Silah ve mermilerin bulunduğu araçtaki sürücü S.İ. (43) ile yanında bulunan M.Ç. (53) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.