Arazi aracı takla attı: 2 yaralı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan arazi aracı, bariyerleri aşarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite istikametinde seyir halinde giden Y.C. idaresindeki 14 AC 407 plakalı arazi aracı, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak bariyerleri aşan araç takla attı. Sürücü Y.C. ile araçta yolcu olarak bulunan D.K. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.