Asırlık lezzet Helvacı Ali, Hıghway'de

Geleneksel irmik tatlısını 1850'li yıllardan beri müşterileriyle buluşturan Bursa'nın ünlü helvacısı Helvacı Ali, yeni şubesiyle Highway Outlet'te açıldı.

Keçi sütünden hakiki Maraş dondurması üzerine hiçbir katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan meşhur İrmik Helvası, yüzde sekseni Antep Fıstığından hazırlanan Antep Fıstıklı Cennet Çamuru, Çikolatalı İrmik Helvası, Süt Helvası, Boza, Salep ve Tahin Helvasının tüm çeşitlerini bünyesinde bulunduran Türkiye'nin en ünlü helvacısı Helvacı Ali, Cumartesi günü Highway Outlet'te açılışını gerçekleştirerek 1850'li yıllardan günümüze kadar gelen müthiş lezzetlerini müşterileriyle buluşturmaya başladı. HighWay'de 20'nci şubesini açarak günden güne şube sayısını arttırmaya devam eden Helvacı Ali, 100 yılı aşkın süredir doğal ortamda ürettiği helvalar ve eşsiz lezzetiyle vatandaşlardan oldukça yoğun ilgi görüyor.