Ata tohumu üreticiler ile buluşturulacak

Düzenlenecek şenlikte, ata tohumları üreticiler ve tüketiciler ile buluşturulacak.

Türkiye'nin özellikle Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok yerinden özenle toplanan ata tohumlarını çoğaltıp, kayıtlı üreticilerine dağıtarak tarıma destek olan Tohum Takas Topluluğu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talebiyle 5 senedir Bolu'da da kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünleri canlandırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bu yıl ikincisi düzenlenen, Bolu ve çevre illerdeki ata tohumu üreticilerini bir araya getirmeyi hedefleyen şenliğin, Bolu Belediyesi önünde 6 Mart Pazartesi günü 11.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Şenlikte, ata tohumlarının hem üretici hem de tüketiciler ile buluşturulacağı öğrenildi.