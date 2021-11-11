Atıl araziler fiğle yeşeriyor

Bolu'nun Seben ilçesinde atıl arazilerin değerlendirilmesi ve yem bitkisi ekiliş alanlarının arttırılması için üreticilere yüzde 75 destekli fiğ tohumu dağıtıldı.

Bolu'da, özellikle küçükbaş hayvancılığın merkezi konumunda bulunan Seben ilçesinde atıl arazilerin atıl arazilerin değerlendirilmesi ve yem bitkisi ekiliş alanlarının arttırılması için üreticilere yüzde 75 destekli fiğ tohumu dağıtıldı. Fiğ tohumu dağıtım törenine Seben Kaymakamı Süleyman Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, İlçe Ziraat Odası Başkanı Fehmi Çınar ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan İl Müdürü İzzet Murat, “Fiğ tohumları hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ilçemizde atıl arazilerin değerlendirilmesi ve kaliteli kaba yem sağlanması aşamasında önemli bir rol üstlenecektir. Yüzde 75 hibe ile yüzde 25 üretici katkısı olarak toplam 267 bin lira tutarındaki proje kapsamında dağıtımını gerçekleştirdiğimiz tohumlarımızdan 258 üreticimiz faydalanacaktır. Tohumlarımızın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.