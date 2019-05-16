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Ayağını tarım aletine kaptıran vatandaş hastaneye kaldırıldı

Bolu’da, evinin bahçesinde çapa yaparken ayağını çapa makinesine kaptıran Şerafettin Yıldırım (75), hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da, evinin bahçesinde çapa yaparken ayağını çapa makinesine kaptıran Şerafettin Yıldırım (75), hastaneye kaldırıldı.


Olay, saat 11.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin bahçesini ekmek için çapa yapan Şerafettin Yıldırım (75), bir anlık dalgınlıkla sağ ayağını çapa makinesinin bıçaklarına kaptırdı. Acı içinde yardım isteyen Yıldırım'ı duyan komşuları, olay yerine gelerek Yıldırım'ın ayağını sıkıştığı yerden çıkarmak istedi.


Yaşlı adamın ayağını makineden çıkaramayan komşuları durumu 112 Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, makinenin bıçaklarını sökerek Yıldırım'ın ayağını kurtardı.


Sağ bacağı kırılan ve kesikler oluşan Yıldırım, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

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