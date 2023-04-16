İhlas Haber Ajansı

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Ayakları ipe dolanan kuş ağaçta mahsur kaldı

Bolu’da ayakları ipe dolanmış şekilde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da ayakları ipe dolanmış şekilde ağaçta mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Olay, Bahçelievler Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan çam ağacında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın balkon kısmına yakın olan çam ağacında kuşun mahsur kaldığı fark edildi. Kuşun ayaklarına ip dolandığını gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ayaklarına ip dolanarak mahsur kalan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kuş doğaya salındı.

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