Bahçeye uçan otomobilden kaçarken sakatlandı

Bolu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir apartmanın bahçesine uçtu. Bu sırada kaldırımda yürüyen genç, otomobilin kendisine çarpmaması için hamle yaptığı sırada ayağından sakatlanarak yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Beşkavaklar Mahallesi Işıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ACE 026 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle oluşan su birikintisi sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan otomobil, bir apartmanın bahçesine uçtu. O sırada yaya kaldırımında yürüyen genç üzerine gelen otomobilin kendisine çarpmasından kurtulmak için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan genç, düşerek ayağından sakatlandı. Mahalle sakinleri sesleri duyar duymaz sokağa çıktı. Yaralı gence yardım eden vatandaşlar otomobilde bulunan 2 kişiyi de araçtan çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sakatlanan genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.