İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Kurum, Düzce'de sel bölgesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce’de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'de selden etkilenen Uğurlu köyüne gelerek incelemelerde bulundu.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin meydana geldiği Düzce'ye geldi. Düzce merkezinde bulunan AFAD Müdürlüğüne gelen Bakan Kurum, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve diğer yetkililerden brifing aldı. Kurum daha sonra, selden en çok etkilenen yerlerden birisi olan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünü ziyaret etti. Kurum, burada incelemelerde bulunarak vatandaşları dinledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.