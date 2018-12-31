Bakan Pakdemirli: “Tarımda Avrupa'da birinciyiz”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolu'ya yaptığı ziyarette AK Parti İl Başkanlığında köy ve mahalle muhtarları, oda başkanları, STK ve sivil toplum temsilcileri ile bir araya geldi. Pakdemirli, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımda Avrupa'da birinci, dünyada 7'inci olduğunu belirterek, “Ama toprak varlığımız olarak 17'inci. Bolu'da toprak değerli dedik ya, Türkiye'de de toprak değerli. Bunu daha ileriye taşımamız lazım. Zor bir ödevimiz var. Desteklerimiz 8 misli artmış. 2002'de verilen 1,9 milyar verilen destek bugün 16 milyar lira olmuş. Ama 16 milyar lira olan destekle biz yüzde 20 civarında bitkisel üretimimizi birim olarak artırabilmişiz. Hayvancılık alanında daha şanslıyız. Yüzde yüzlere varan bir artışımız var. Ama bitkisel üretim tarafında yüzde 20 büyümüşüz. Bundan sonraki 20 yılda gelecek nesillerimizi büyütebilmek için yüzde 50 büyümemiz gerekiyor. Bu ev ödevini hep beraber, STK'larla, Ziraat Odaları'yla, sivil toplum kuruluşlarıyla, en başta da çiftçimizle, köylümüzle yapıyor olmamız lazım. Daha çok verimliliği arıyor olmamız lazım” dedi.

Türkiye'de yangınlara 15 dakikada müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, “Yangınlarda dünyada birinciyiz. Yani yangın çıktığı zaman 15 dakikada müdahale etme performansımız var. bu sıralarda 13 dakikaya düşmüş durumda. Bu konuda dünyada birinciyiz. Amerika dahil, Avrupa dahil bize ‘siz nasıl bu yangınlara müdahale ediyorsunuz' diyor. Bu gerçekten bir aşk meselesi. Ağacı sevme meselesi. Bizim hedefimiz 2023 itibariyle dünyada yaşayan her vatandaşa bir fidan dikmek” şeklinde konuştu.

Yatırımlarla ilgili de bilgi veren Bakan Pakdemirli, “Orman ve su alanlarında 2,2 milyar lira yatırımımız var. 4 tane baraj ve gölet yapmışız. 8 bin 500 dekar sulamaya açmışız. 40'a yakın dere ıslahımız var. 30 milyon fidan dikimimiz var. 2 tane şehir ormanı yapmışız. 9 tane bal ormanı yapmışız. 20 tane mesire yeri, 3 bin 500 aileye de 30 milyon lira ORKÖY hibesi ve kredisi vermişiz” ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, konuşmasında bakanlığın yeni projesi olan ‘Orman Köylülerinin İşlendirilerek Destekleme Projesi' hakkında da açıklama yaparak, “Orman köylülerimize iş makinesi desteği, orman içerisinde uygun yerlerde tıbbi ve aramotik bitkilerin yetiştiriciliğine destek olunması, meralarda ve orman içi açıklarda yem değeri yüksek bitkilerin ekilmesi ve bu vesileyle de hayvancılığın desteklenmesi konusunda hem Bolu'da hem de Türkiye'de adımlar atıyor olacağız” dedi.

Pakdemirli, gübre üreticileriyle yapılan toplantılarda yüzde 15 indirim aldıklarını ancak yem üreticileriyle anlaşamadıklarını belirterek, “2019'da ekonomimiz çok daha iyi olacak. Ekonomik hareketliliğin önemli bir kısmını atlattık. Ama ne yazık ki özellikle üretici kısmımız, yani tarım sektörü, emtia fiyatları dünya emtia fiyatlarıyla birebir olduğu için en çok etkilenen sektör. Bu sebepten biz buradaki çiftçimizi, üreticimizi nasıl koruyabiliriz, artan maliyetlerin ne kadarını sübvanse edebiliriz, desteklerimizi artırmaya çalıştık. Olabildiğince gübre üreticileri, yem üreticileriyle oturduk, konuştuk. Yüzde 15 gübrede bir indirim aldık. Üstüne bir yüzde 5 daha haftaya geliyor. Yem üreticilerimizle toplandık. Ne yazık ki orada bir başarı sağlayamadık. Ama ben burada yem üreticilerimizden de üreticilerimize, çiftçilerimize destek olarak biraz daha maliyetine katlanıp, 2019 yılının daha bereketli bir yıl geçmesini sağlamalarını istiyorum” şeklinde konuştu.