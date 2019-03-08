Bakan Soylu: "Mayıs ayında İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar"

Bolu'da düzenlenen mitinginde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mayıs ayında İHA'lara yapılacak yazılımla teröristlerin dağlarda gezmek değil, kafalarını bile çıkaramayacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinginde binlerce vatandaş tarafından coşkusuyla karşılandı. Soylu, halkı selamladıktan sonra kurulan Cumhur İttifakı'na ilişkin olarak, “Bu fotoğraf sadece 31 Mart seçimleri için bir araya gelmiş fotoğraf değil. Burada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlarımız var. AK Parti ve MHP'nin milletvekilleri var. Burada bir tablo var, AK Gençler, Bozkurtlar var. Bolulu hemşehrilerim var. Sadece Fatih Metin kardeşimize, bu güzel insana belediye başkanlığını kazandırmak için burada değiliz. 10 yıldan beri bu ülkede milletimizi sıkıntıya sokuyorlar, üzerine geliyorlar, büyümememizi istiyorlar. Bu ülkede güçlü, kudretli olmayalım, özgür bir Türkiye, hür bir Türkiye istemiyorlar. İstedikleri şu; boynu bükük olsun, beli eğik olsun, ayakları adım atamaz olsun. Bu ülkede bir başbakan astılar. Adnan Menderes'i idam etmek, kurtulmak için değil, bakanlar astılar. Bize, ‘bu ülke bizimdir, siz kimsiniz' dediler. ‘Siz kimsiniz bu ülkeyi yöneteceksiniz' dediler. ‘Bakanları astık, darbe yaptık' dediler. Bu ülkede zenginlikleri biz yöneteceğiz diyenlere, bu ülkenin bir evladı olarak şükranlarımı ifade ediyorum. Bizlere iktidar olamazsın diyenlere 50 gramlık oy pusulasıyla iktidar olabileceğimizi göstermek için buradayız” dedi.

“Karşımızda bir ittifak kurdular, adamın suratında meymenet yok”

Muhalefetin kurduğu ittifakı eleştiren Bakan Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yıl bize rahat ettirmek istemiyorlar, güçlü bir Türkiye olmasın istiyorlar. Karşımızda bir ittifak kurdular, adamın suratında meymenet yok. HDP'nin eş başkanı diyor ki 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz' diyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve her yerde verilen oylar Silopi'ye, Cizre'ye güç olacak diyor. 299 bizim tespit ettiğimiz HDP'li il genel meclis üyesini zillet ittifakı listelerine yazdılar. Daha ötesi var, bu biraz önce söylediğim adam açıklama yapıyor; İçişleri Bakanı yanlış saymış 300'ün üzerinde diyor. 94 tane PKK'ya yardım eden, lojistik destek, para sağlayan ve bizim askerimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, polis, jandarmamıza kurşun sıkanlar ile biz niye uğraşıyoruz. Her gün tehdit edilen bir bombadan kurtulan, sadece birlikteliğimize zarar gelmesin diyen çocuklarımıza cevap verebilmek için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu kendi tarihinde kara bir leke olarak anılacak”

Şehirlere fitne tohumunun ekilmeye çalışıldığını söyleyen Soylu, "Bunu da Kılıçdaroğlu sağlıyor. Biz Kandil'i Amerika'nın idare ettiğini biliyoruz ve buradan söylüyorum. Avrupa teknolojik destek ortaya koymak istiyor. Terör gelince el altından karıştırmaya, fitnelemeye çalışıyorlar. Kadının birisi çıkmış diyor ki; PKK'ya sırtımı dayadım diyor, ben de ona arkana 4 duvar verdik istediğin duvara daya dedim. Kılıçdaroğlu'ndan güç aldılar ya, Kılıçdaroğlu kendi tarihinde kara bir leke olarak anılacaktır, PKK'ya açtığı yaşam tüneliyle anılacaktır. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir, bu ülkeninin vekili olamazlar. Çıkacaklar sonra İstanbul'da PKK'nın vekillerini, Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben de onlara sizi yürüten adam değildir dedim. Şapa oturdular, yürüyemediler. Diyarbakır'da evlerinden çıkamadılar. Çıkarmayız, kimse kusura bakmasın. Bu ülke yıllardan beri kan içti, sıkıntı çekti ve bu milleti birbirinden ayırmaya çalışmak için her türlü ahlaksızlık ve fitneyi ortaya koydular. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı" şeklinde konuştu.

"İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki kafalarını çıkaramayacaklar"

İHA'lara yapılacak yazılımla teröristlerin daha da zorlanacağını belirten Soylu, "Mayıs ayında İHA'lara öyle bir yazılım yapıyoruz ki değil dağlarda gezmek, kafalarını çıkaramayacaklar. Bir taraftan komandolarımız, özel harekatlarımız, mehmetçiğimiz, diğer taraftan da bütün teknolojimiz gücümüzle bu ülkenin birlik ve kardeşliğini bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye eski Türkiye değil. 3 bin 300 teröristi son 2 yılda etkisiz hale getirdik. İç güvenlik sadece, ardından 3 bin 99 2017 ve 2018'de mağara ve sığınaklarını tarumar ettik. DHKP-C operasyonları yapıyoruz; bunların Türkiye'deki tüm yöneticileri ya ölüdür veya cezaevindedir” ifadelerini kullandı.

“CHP'li kardeşlerime söylüyorum, gittiğiniz yol yol değildir”

Soylu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Yapmak istedikleri 31 Mart'tan sonra bize adım attırmamak, anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek. 31 Mart'ta bir zafiyete girersek, şahsi olarak olup olmamamız önemli değil bizden çok var ama bu asil milletten tek var. Onun için dertleşiyorum sizinle. Onun için hangi tuzakla, kumpasla karşı karşıya kaldığımızı size ifade etmek istiyorum. 31 Mart'tan sonra biz zayıflarsak, Güneydoğu ve Doğu'da kaymakam ve valileri 6 yaşındaki çocuğun eline taş vererek maskara haline getirirler. Murat Karayılan'a 13, 14 yaşında onların anasının kucağından alınıp da orada onların masasına meze yapılan, tecavüz edilen kızlarla ilgili tek bir cümle etmediniz. Onlar için Tayyip Erdoğan, Murat Karayılan'dan tehlikelidir. CHP'li kardeşlerime söylüyorum gittiğiniz yol yol değildir, döndürün bu adamı bu yoldan. Bu ülkenin birlik, beraberliğine musallat olan teröristler ile yürümesine engel olun.”

“Uyuşturucu satıcılarını da, uyuşturucu patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz”

Bakan Soylu, “Okulun önündeki uyuşturucu satıcıları için polisimize bunların ayaklarını kırın demişim. Bizi köksüz, imansız bir millet yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan terör, bir taraftan uyuşturucu tam 57 binini kodese tıktık. En büyük operasyonları yapıyoruz. Uyuşturucudan ölen kişi sayısı yarı yarıya düştü, daha kuvvetli mücadele edeceğiz. Burada söylüyorum; uyuşturucu satıcılarını da, uyuşturucu patronlarını da yerin yedi kat dibine gömmezsek namerdiz. 8 bin bekçi daha alıyoruz. Türkiye'deki asayiş olaylarını polis ve bekçimiz hep birlikte düşünüyoruz. Yaklaşık şuana kadar 2017-2018'e göre yüzde 40'ın üzerinde düşürdük. Yaklaşık 275 organize suç örgütünü 2018'de düzelttik ulusal düzeyde, hızımızı aldık ve bu hızımızı kesmeyin. PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, uyuşturucunun ayağına basıyoruz. Şimdi bu ayağına bastıklarımızın karşısında bizi zayıf duruma düşürmeyin. Memlekette bir anne evladını sabahleyin okula gönderirken gözü arkada kalmasın. Dünyanın en güvenli şehirlerini oluşturuyoruz, bize güvenin. Karakollarımızda güven masaları kurduk. Türkiye'de karakollarımızın yüzde 50'sinde 2 ay içerisinde oluşturduk. Emir veren devlet değil, hizmetkar devleti her noktada hep beraber oluşturacağız” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız”

Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacaklarını söyleyen Soylu, "50 yıldır bu ülkede 4,5 yıl seçimin olmadığı hiçbir yıl olmadı. Her bir buçuk yılda bir seçim oldu. Türkiye'nin büyümesi, sıçraması için milli ve yerli üretmek için aynı zamanda ekonomik saldırı yapanlara 31 Mart'ta güçlü bir cevabı vermeliyiz. 4,5 yıl Türkiye'nin yürümesi, koşmasına müsaade etmek istemiyorlar. Zillet ittifakının kalesinde Kılıçdaroğlu var, Tayyip Erdoğan onun kalesine topu 90'a taksın, desteğinizi esirgemeyin. Biz kuluz, eksikten yoksun bir Cenab-ı Allah'tır. Bizim eksiğimiz olabilir, milletimize karşı hiçbir samimiyet eksikliğimiz yoktur. Cumhur İttifakı ile daha güçlü olacağız. Zillet ittifakına karşı büyük bir set oluşturdukları için Cumhur İttifakımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Kılıçdaroğlu, adaylıkların verileceği son gün partiyi kapattı”

Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan ile ilgili size bir şey söyleyeceğim, o sadece siyasi lider ve yönetici, devlet adamı değildir. Onun yaptığı bu ülkede herkesin kardeşçe yaşamasını temin edebilmek için bir hayat biçimi ortaya koyuyor. Sadece köprü, yol yapmıyor, şehirleri güzelleştirmek için adım atmıyor, Dünya'da söz sahibi olabilmek için bu millete hayat biçimi sunuyor, daha yeni başladık. Bazen bir cümle büyük bir eğriyi doğrultur, büyük bir milleti ayağa kaldırır. Güçlü bir adımı hep birlikte atabilmek için huzurunuzda bulunuyoruz. Kılıçdaroğlu, adaylıkların verileceği son gün partiyi kapattı, valilikten dilekçe verecekmiş, 10 katlı binayı idare edemiyorsun, ülkeyi nasıl idare edeceksin. PKK'yı, HDP'yi sakın ha belediyelerinize bulaştırmayın. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde bükmeyin, FETÖ şarlatanına karşı güldürmeyin" ifadelerini kullandı.