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Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle telefonda görüştü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antartika’da Bilim Üssü kuran heyet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antartika'da Bilim Üssü kuran heyet ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Bakan Varank, Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Özsoy, "Çok şükür bilimsel çalışmalarımız tamamlandı. Üssümüzü kurduk, meteorolojiyi kurduk ve veri alımına başlanıldı. Meteoroloji Müdürlüğümüzle veri aktarımı konusunda görüşülüp tekrardan her şey yolunda mı diye kontrol edilecek. Deniz haritası ile ilgili bugün son çalışmaları yapıyoruz. Üssü güvenli ve emniyetli bir hale getirip daha sonrasında ise planlandığı gibi birkaç gün içerisinde ülkemize döneceğiz" dedi.

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