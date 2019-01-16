İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balmumu Heykel Müzesi, Esas 14 Burda AVM'de ziyaretçileri bekliyor

Bolu’da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Esas 14 Burda AVM’de sergilenmeye başlayacak Balmumu Heykel Müzesi, 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Esas 14 Burda AVM'de sergilenmeye başlayacak Balmumu Heykel Müzesi, 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.



Esas 14 Burda AVM, 19 Ocak - 19 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini Türkiye'nin ilk Balmumu Heykel Müzesi ile buluşturacak. Türk ve dünya tarihinde yer etmiş isimlerin heykellerinin sergileneceği Balmumu Heykel Müzesi'nde Osman Gazi, İbn-i Sina, Fuzuli, Albert Einstein, Zeki Müren, Kemal Sunal, Michael Jackson, Düşünen Adam, Masallardaki Cadı' nın da aralarında yer aldığı çok sayıda heykel yer alıyor. 1 ay boyunca ziyaretçilerine açık kalacak müzenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.