Balmumu Heykel Müzesi, Esas 14 Burda AVM'de ziyaretçileri bekliyor

Bolu'da, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Esas 14 Burda AVM'de sergilenmeye başlayacak Balmumu Heykel Müzesi, 1 ay boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Esas 14 Burda AVM, 19 Ocak - 19 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini Türkiye'nin ilk Balmumu Heykel Müzesi ile buluşturacak. Türk ve dünya tarihinde yer etmiş isimlerin heykellerinin sergileneceği Balmumu Heykel Müzesi'nde Osman Gazi, İbn-i Sina, Fuzuli, Albert Einstein, Zeki Müren, Kemal Sunal, Michael Jackson, Düşünen Adam, Masallardaki Cadı' nın da aralarında yer aldığı çok sayıda heykel yer alıyor. 1 ay boyunca ziyaretçilerine açık kalacak müzenin büyük ilgi görmesi bekleniyor.