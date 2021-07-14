Balotelli ilk antrenmana çıktı

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden Adana Demirspor'da yeni transfer İtalyan futbolcu Mario Balotelli takımla ilk kez antrenmanda yer aldı. Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma antrenmanıyla çalışmaları sürdürürken, antrenmanın son bölümü ise dar alanda çift kale maçla tamamlandı.