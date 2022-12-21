Bartın'a atanan müftüye veda programı

Bartın İl Müftü Yardımcısı olarak atanan Göynük Müftüsü Hulusi Güner'e veda programı düzenlendi.

Göynük Müftüsü Hulusi Güner'in, Bartın İl Müftü Yardımcısı olarak atanması dolayısıyla veda programı düzenlendi. Hulusi Güner veda konuşmasında Göynük'ü çok sevdiğini, Göynük'teki görev süresi boyunca din hizmetlerine katkısı olan herkese teşekkür etti. Program sonunda Müftü Güner'e çeşitli hediyeler takdim edildi. Programa katılanlar Güner'e yeni görevinde başarılar diledi. Öte yandan Müftü Güner, Göynük Kaymakamı Ferhat Gür'e de veda ziyaretinde bulundu. Kaymakam Gür, Güner'e yeni görev yerinin hayırlı olması dileğinde bulundu ve hediye takdim etti.