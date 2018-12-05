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Başından silahla vurulan genç 18 gün sonra yaşamını yitirdi

Bolu’da, 18 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada başından silahla vurulan Tolga Kurul (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bolu'da, 18 gün önce iki grup arasında çıkan kavgada başından silahla vurulan Tolga Kurul (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Olay, 17 Kasım tarihinde Çıkınlar Mahallesi 72. Konutları mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul (22) ve Emrah Tokuş (23), kalabalık gruplar halinde Çıkınlar Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören gruplar kaçarak uzaklaştı.


Yaşanan olaydan yaklaşık 1 saat sonra iki grup tekrar aynı bölgede karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan kavgada alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, yanında bulunan silahla Tolga Kurul'u kafasından vurdu. Kanlar içerisinde yerde kalan Kurul, yanında bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Başından silahla vurulan Tolga Kurul, 18 gündür tedavi gördüğü İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti.


Kurul'un cenazesinin, hastanenin Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığında yapılacak otopsisinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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