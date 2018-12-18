Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, CHP'li Umut Oran'ın Gölcük Tabiat Parkı ile ilgili açıklamalarına, “Umut Oran'ın bu yalan yanlış açıklamalarının tek hedefi, Bolu üzerinden yine prim yapma telaşı ve emelidir” diyerek cevap verdi.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak olan 25 bungalov ve 19 odalı butik otel ile ilgili CHP'li Umut Oran'ın ‘Bu kadar yapının tek bir ağaç dahi kesilmeden inşa edilmesi mümkün müdür?' şeklindeki açıklamalarına Başkan Alaaddin Yılmaz tepki gösterdi. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, son günlerde siyasi seçim gündemini de fırsat bilen bazılarının bu proje ile ilgili yalan yanlış bilgiler yaydığını belirterek, “Yine birileri ortaya dökülmüş, Gölcük Tabiat Parkı Projesi üzerinden siyaset yapmaya, kendilerini gündeme taşımaya çalışmaktadır. Geçmişte ‘siyasi bir proje' olarak gördüğümüz ve haklı çıktığımız Umut Oran'ın bu yalan yanlış açıklamalarının tek hedefi, Bolu üzerinden yine prim yapma telaşı ve emelidir. Onun ve mensubu olduğu partinin genel anlayışı, üretmek değil üretilenlerin üzerinden siyaset yapmaktır. Gölcük Projesi, çevre ve doğa hassasiyetiyle, büyük bir titizlikle oluşturulan, ekonomi ve istihdam açısından da şehre değer kazandıracak bir projedir. Tamamlandığında Bolu tarihine, doğasına ve kültürüne uygun bir turizm projesi kazanacaktır. Bolu halkı kazanacaktır. Gerisi ise adam olmayanların kendini adam yapma mücadelesinden, kendini siyasi figür olarak yeniden yansıtma çabasından başka bir şey değildir” dedi.

Gölcük'teki ağaçların hepsi kayıt altında

Başkan Yılmaz, Bolu Belediyesi olarak şehrin doğa, sağlık ve spor temalarıyla bir turizm şehri olması hedefiyle yıllardır çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bölgede bulunan tüm ağaçların Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altında olduğunu herkes bilmektedir. Gölcük'ün doğal dokusuna zarar verilmesi, tek bir ağacın bile kesilmesi kesinlikle mümkün değildir. Aksini iddia edenlerin derdi başkadır, başka emelleri, arzuları vardır ve Bolu'ya ihanet etmektedir” şeklinde konuştu.