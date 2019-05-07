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Başkan Özcan, Gölcük Tabiat Parkı için meclisten acil karar talep etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gölcük Tabiat Parkı’nın imara açılması ile ilgili, acil karar verilmesini gerektiğini belirterek meclise ortak çalışma yapılmasını teklif etti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gölcük Tabiat Parkı'nın imara açılması ile ilgili, acil karar verilmesini gerektiğini belirterek meclise ortak çalışma yapılmasını teklif etti.


Bolu Belediye Meclisi Mayıs ayı birinci oturumunda gündeme gelen Gölcük Tabiat Parkı'nda yapılan bungalov evler ve parkın imara açılması ile ilgili Başkan Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmaların devam ettiğini ifade eden Özcan, “Bizim tespitlerimize göre minimum 7 milyon lira para harcanmış buraya. Ben de gittim, içim sızladı. Burasıyla ilgili acil karar verilmesi gerekiyor. Bu konuda ortak çalışma yapılmasını teklif ediyorum. Şimdi mahkeme kararı olduğu için Gölcük'teki yapıları işletmeye açabilmek mümkün değil. İkinci olarak yürütmeyi durdurma kararından sonra mahkemenin gerekçeli kararı gelecek. Bu kararı Bakanlık doğal olarak temyiz edecek. 2-3 yıl İstinaf-Danıştay aşamalarından geçecek ve burada yapılmış olan yapılar da çürüyecek. Bu konuda acil bir karar vermemiz gerekiyor. İki arkadaşımızı belirleyelim ve ne yapılabileceğine dair bu konuda çalışsınlar. Zaten o evler orada kaldığı sürece kötü bir görüntü ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

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