Başkan Özcan, tebrik çiçeklerini engelliler için satışa çıkardı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a, göreve başlamasının ardından kendisine gönderilen yüzlerce tebrik çiçeğinin satılmasını, elde edilecek gelirle de Bolu'da yaşayan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlar için akülü sandalye alınması talimatını verdi.

Çiçeklerin satışına ilişkin Bolu Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ni kazanan ve görevine başlayan Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan'a tebrik amacıyla gönderilen tüm çiçekler, satışa çıkartılacak ve elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi engelliler için akülü sandalye alınacaktır. Çiçeklerinin satışına ilişkin duyuru ilerleyen günlerde yapılacak olup, Bolu kamuoyunun bilgisine önemle sunulur” ifadelerine yer verildi.