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Başkan Özcan'dan, belediye tabelasına ‘T.C.' ibaresi konulması talimatı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltması olan ’T.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresinin eklenmesi talimatı verdi.


Bolu Belediye Meclisi Nisan ayı 2'inci birleşimi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan CHP Belediye Meclis Üyesi Tahsin Mert Karagöz, 2013 yılından itibaren bankalardan başlayarak tüm resmi kurumlardan “T.C.” ibaresinin kaldırıldığını belirterek, “Vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmasını, yani T.C. ibaresini tekrar şanlı Bolu Belediyemiz'de yer almasını talep ediyorum” dedi.


CHP'li Karagöz'ün teklifi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, “Benim de talimatımdır. Meclis kararı alınmayacak bir konu zaten. Belediyenin önüne ‘T.C.' ibaresini Pazartesi gününe kadar istiyorum” diyerek ilgili müdürlükten Pazartesi gününe kadar belediye binasında tabelalara “T.C.” ibaresi eklenmesi talimatı verdi.


Başkan Özcan'ın talimatı gereği, Pazartesi gününe kadar belediye tabelasına "T.C." ibaresi eklenecek.

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