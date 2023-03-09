Başkan Özcan'dan öneri: "Seçim kampanyalarına harcanacak parayı deprem bölgesine gönderin"

Özcan, deprem bölgesine yardım yapan adayların fotoğraflarının belediyeye ait reklam panolarına asılacağını belirtti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaklaşan seçim öncesinde aday adayları, aday olacaklar ve partilere öneride bulundu. Başkan Tanju Özcan, seçim dolayısıyla afiş, broşür ve reklam panolarına adayların harcayacağı paranın depremzedelere gönderilmesini önerdi. Tanju Özcan, belediyeye ait 56 reklam panosu ve 4 adet 3D reklam panosunda ücretsiz olarak deprem bölgesine yardım gönderen adayların fotoğraflarını ve parti logolarını yayınlayacağını açıkladı.

"Diğer seçimlerden farklı geçmesini diliyorum"

Seçim kampanyalarının önceki seçimlere göre bu seçimde farklı olmasını istediğini söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bütün Türkiye'ye bir çağrım olacak. Bir önerim olacak. Malum 14 Mayıs'ta seçimlerimiz var. Şimdi seçimleri geçmişte çok defa yaşadım. Hem aday olarak hem il başkanı hem ilçe başkanı olarak yaşadım. Öncelikli olarak bu seçimin diğer seçimlerden farklı geçmesini diliyorum. Ne açıdan diyeceksiniz? Nasıl olurdu önceden? İşte partiler araçlar giydirir bir sürü, bangır bangır müzik çalarak mahalleleri dolaşırdı. ‘Ben 15 tane giydirdim. Sen 20 tane giydirdin. 30 tane giydirdin' arkadaşlar büyük bir deprem felaketi yaşadık. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda 13 milyon vatandaşımız Türkiye'de ıstırap çekiyor. Seçimler anayasamıza göre mecburen yapılacak. O yüzden ilk çağrım şu, lütfen hiçbir parti, araç giydirip bangır bangır müziklerle bu insanlar acılıyken dolaşmasınlar. Bu her şeyden önce o insanlara yapılmış bir saygısızlık olarak ben bunu kabul ederim" dedi.

"Fotoğrafı da ekleyerek biz reklamını yapalım"

Seçimlerde harcanan milyonlarca liranın depremzedelere gönderilmesi önerisinde bulunan Özcan, "Aday adayları, sonra aday olacaklar ve partiler afiş, broşür, reklam panoları gibi çeşitli şeylerle, argümanlar için milyonlarca lira para harcayacaktır. Yani Bolu'da şöyle bir hesapladım. Genel seçimlerde birlikte yapılacağı için milletvekili adaylarını kastediyorum. Sadece Bolu'da bu seçim bütçeleri toplasanız 30-40 milyon lira arası para yapıyor. Diyorum ki ben bu seçim farklı olsun. Burada aday adayları, partiler, araç falan giydirmesin. O paraları depremzedelere göndersin. Kendilerini tanıtmak için pankart bastırmasınlar. Diğer argümanlara yönelmesinler. Önerim şu, deprem bölgesine bunları para olarak göndersinler. Bu harcayacaklarını para olarak deprem bölgesine göndersinler. Biz belediyemize ait 56 billboardımız var. Önümüzdeki hafta çok modern olan 4 tane reklam panomuz, 3D reklam panomuz gelecek. Bakın bu aday adayları ve partiler. X parti Y parti. AK Parti, CHP, İYİ Parti falan demiyorum. Örneğin, AK Parti milletvekili adayının fotoğrafını da, dekontunu da koyarak 'Deprem bölgesinde Samandağ Belediyesi'ne veya AFAD'a, valiliğe bu kadar bağış yapmıştır' diye ücretsiz yayınlayalım. Maksat kendinize halka tanıtmaksa bunu böyle yapalım. Bu seçimde harcanacak milyarlarca liranın en azından bir kısmı dediğim yöntemle bölgeye ulaşırsa hem adaylarımız o bölgedeki yaraların sarılmasına katkı sağlamış olur. Dediğim gibi biz bunu Bolu'dan başlatalım. 56 reklam panomuzla ve 3D boyutlu panolarımızla bu yardımı yapacak olan adayların dekontunu da ekleyerek, kendi fotoğrafını da ekleyerek biz reklamını yapalım" diye konuştu.