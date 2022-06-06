Başkan Tanju Özcan, 'tedbir kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle şikayet edildi

AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar, tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan şikayetçi oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" şeklinde karşılık verdi. Özcan, sözlerinin ardından gelen tepkilere yönelik sosyal medya hesabından, "Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum" şeklinde paylaşım yapmıştı.

Mahkeme, Çınar'ın Özcan'dan korunmasına karar vermişti

Yaşanan olayların ardından Hacer Çınar, avukatı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yapmıştı. Mahkeme, Çınar'ın 30 gün süreyle Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan korunmasına karar verdi. Ayrıca, Özcan'ın aykırı hareket etmesi halinde hapis cezasıyla cezalandırılacağının belirtildiği kararda, "Aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verilecektir" denilmişti.

Tedbirlerin ağırlaştırılmasını istedi

Meclis üyesi Hacer Çınar, bağlı bulunduğu sendikanın 2 Haziran'da Tanju Özcan'ı protesto ettiği sırada, Özcan'ın pencereden el sallayarak dans etmesi ve Twitter hesabından 3 Haziran'da "Beni takip etmeni istemiyorum, tedirgin oluyorum" şeklinde mesaj atması sebebiyle tedbir kararını 2 kez ihlal ettiği gerekçesiyle avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Tanju Özcan'ın tedbir kararını ihlal ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede şu ifadelere de yer verildi:

"Müvekkilin bağlı bulunduğu sendikanın açıklaması sırasında, müvekkilin de orada olduğunu bilmesine ve görmesine rağmen hakkında tedbire hükmedilen Tanju Özcan, binanın camına çıkarak izlemiş, gülmüş, alkışlamış, oynamış, el sallamış ve dans etmiştir. Bu davranışı ulusal basında infial uyandırmıştır. Tanju Özcan, hakkında on binlerce haber yapılmıştır ancak makam odasının camından meydanı izlediği görülmüş değildir. Çok açıktır ki, tehlikesini ve rahatsızlığını sürdürmekte ve Türk Milleti adına verilen karara saygı duymamakta ve kararı tanımamaktadır. Tedbirlerin ağırlaştırılmasını ve sair tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz."