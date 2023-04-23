Bayram tatili dönüşünde Bolu'da yoğun trafik

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul yönünde trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM'in Bolu geçişinde, Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğunda ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Tatilin başlamasıyla birlikte İstanbul'dan Anadolu'ya geçişlerde yaşanan akıcı yoğunluk, geri dönüşlerde ise İstanbul yönünde yaşanıyor. Güzergahta herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerine devam ediyor. Ekipler, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Bölgede yaşanan yoğunluk sebebiyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.