Belediyeye gelen tebrik çiçeklerinin geliriyle alınan engelli araçları dağıtıldı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a gönderilen tebrik çiçeklerinin satımından elde edilen gelirle alınan 9 akülü araç, 4 tekerlekli sandalye ve 1 tekerlekli bisiklet sahiplerine teslim edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a tebrik amacıyla gönderilen çiçeklerin satışından elde edilen gelirle engelliler için akülü araç ve tekerlekli sandalye alındı. Çiçeklerden elde edilen gelirlerle satın alınan 9 akülü araç, 4 tekerlekli sandalye ve 1 tekerlekli bisiklet, Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesisinde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi. Bolu Belediyesi İmarethane Sosyal Tesislerinde düzenlenen törene Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, engelli vatandaşlar ve engelli aileleri katıldı.

Araçlar teslim töreninde konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amaçlarının Bolu'daki tüm engelli vatandaşların rahat hareket edebilmelerini sağlamak olduğunu belirterek, “Bildiğiniz gibi biz başkan seçildikten sonra bize bir sürü çiçek geldi. Biz de, bu çiçekleri ihale ile satalım, elde ettiğimiz para ile de engelli kardeşlerimiz, yurttaşlarımız için akülü araç alalım dedik. Bugün engelliler haftası olması sebebiyle 14 tane aracı sizlere hediye edelim dedik. Bu noktada bir miktar daha kaynağımız var, onlarla ilgili önümüzdeki günlerde yeni akülü araçlar da gelecek. Amacımız Bolu'daki bütün ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimizin rahat hareket edebilmeleri için bu akülü araçları temin etmeye çalışmak” dedi.