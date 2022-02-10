Beline sarılı halde uyuşturucu bulunan sanık: "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum"

Bolu'da beline sarılan 3 kilo esrarla bindiği yolcu otobüsünde yakalanan, savunmasında ise "Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" diyen sanığa 6 yıl, uyuşturucuyu onun beline sardığı iddia edilen bir diğer sanığa ise 8 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 2017 yılı aralık ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışma kapsamında Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir otobüsü TEM Otoyolu üzerinde durdurdu. Otobüs içerisinde bulunan yolculardan 48 yaşındaki Nimetullah Kabar'ın kıyafetlerinde anormallik gören ekipler şahsı otobüsten indirerek üst araması yaptı. Kabar'ın üzerinde yapılan aramada beline sarılmış halde 3 kilogram toz esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen Kabar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili bağlantıları olduğu tespit edilerek yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan Hasan Gürol tutuklanırken, Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

“Kokmasın diye üzerine kahve döktüler”

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Nimetullah Kabar, Hasan Gürol ve tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ile Şahin Gürol hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Nimetullah Kabar, bu işi kendisine Hasan Gürol'un yaptırdığını belirterek, "O tarihte paraya ihtiyacım vardı. Hasan ile Metin, bana İstanbul'a gidecek mal olduğunu belirterek, topraktan çıkardıkları çuval içerisinde bir madde çıkartıp ambalajladıktan sonra belime sardılar. Kokmasın diye de ambalajların üzerine kahve döktüler. Ben uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Bolu'da polisin yaptığı uygulamada yakalandım. Benim uyuşturucu ile alakam yok" dedi.

Tutuklu yargılanan diğer sanık Hasan Gürol suçsuz olduğunu ifade ederek, "Bana iftira atılıyor. Bu olayla alakam yok. Nimetullah Kabar'ı da tanımam. 3 kilo toz esrarı da onun üzerine ben sarmadım. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Davut Özen, Metin Önkol ve Şahin Gürol'un beraatlerine, tutuklu sanıklardan Nimetullah Kabar'ın 6 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 15 bin lira adli para cezası ile Hasan Gürol'un ise 8 yıl 3 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.