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Beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem görüntüsü havadan görüntülendi

Bolu’da kar yağışıyla beyazlara bürünen Gölcük Tabiat Parkı’nın havadan görüntüsü muhteşem güzelliği ortaya çıkardı.

Bolu'da kar yağışıyla beyazlara bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü muhteşem güzelliği ortaya çıkardı.


Bolu'da kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelen Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. İçerisinde bulunan gölün buz tuttuğu ve göl çevresindeki yeşil çam ağaçlarının karla kaplı olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü ise muhteşem güzelliği ortaya çıkardı. Özellikle fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan ve son yıllarda yabancı turistlerin de ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak karın tadını doyasıya çıkarıyor.


Soğuk havaya rağmen kar yağışını Gölcük'te yaşayan tatilciler, göl çevresinde bulunan iskelelerde ise bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.

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