Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Lig'in ilk haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü karşılaşması konuk takımın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, çok pozisyonlara girdiklerini ancak hesaplamadıkları bir sonuç aldıklarını belirterek, “Hiç hesaplamadığımız bir sonuç oldu ama bugün çok pozisyona girdik. Pozisyona girmekle birlikte oyuncalarımızın henüz daha yeterince birbirini tanıma, algılama, aynı pozisyonları devam ettirmelerinde sıkıntılarımız oldu. Ama işin kopma noktası hakemin net penaltı pozisyonunu görememesi. Nasıl göremedi bilemiyorum. Her açıdan vermek lazım. Nedense benim hocalık hayatımda hep bu stajyer hocalar yada ilk defa maça çıkanlar denk geliyor. Netice itibariyle çok az verdiğimiz pozisyonda gol yemek şuan düşündüğümüz savunma anlayışımıza uymuyor. Bu pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah telafi ederiz önümüzdeki haftayla birlikte. Çünkü hiç beklediğimiz, hesap ettiğimiz bir sonuç olmadı” dedi.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak konuşan Taşyürek, “Eksik görülen ve herkesin gördüğü, bizim de çalıştığımız yerle ilgili çok ciddi çalışıyoruz. Yarın sonuçlandıracağımız var. Bir kaç gün içinde de eksik bölgelerle ilgili 3 oyuncu düşüncemiz var. Onları da tamamlarsak daha iyi bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, alınan skordan mutlu olduklarını söyleyerek, “Ligin ilk müsabakasını 3 puanla kapatmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Oyuncularım bugün elinden gelen gayreti gösterdi. İlk maçlar her zaman zor olur. Çok kaliteli bir ekibe karşı oynadık. Baktığınız zaman birebirde Boluspor'u değerlendirdiğizde bu ligin iyi oyuncularından kurulu bir ekip. İster istemez ilk maçın verdiği psikolojik baskıyla beraber taktiksel olarak istediklerimizi sahaya yansıtamasak da mücadele gücü ve takımdaşlık olarak son derece iyi bir görüntü verdiğimizi düşünüyorum. Buradan çıkaracağımız derslerden sonra bu takım ileriki haftalarda çok daha iyi noktalara geleceğini kamuoyuna bildirmek istiyorum” şeklinde konuştu.