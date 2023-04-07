Beypiliç'te silobastan düşen işçi hayatını kaybetti

Bolu'da Beypiliç firmasına ait yem fabrikasında üzerine çıktığı silobastan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Vakıfgeçitören köyü mevkisinde bulunan Beypiliç firmasına ait yem fabrikasında işçi olarak çalışan Recep Çınarlı (59), kontrol için kendi kullandığı silobasın üzerine çıktı. Recep Çınarlı, daha sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Beton zemine düşen Recep Çınarlı hareketsiz halde yerde kaldı. Beypiliç firmasında çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Recep Çınarlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.